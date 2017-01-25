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Sigara içmeye çıktı donarak öldü!

Almanya'da 19 yaşındaki Tanja Hollstein, sigara içmeye çıktığı Kassel kentinde donarak öldü.

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Almanya'nın Kassel kentinde 22 Ocak Pazar günü kaybolan ve aynı gün cesedi bulunan 19 yaşındaki Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, Tanja Hollstein pazar günü saat 02.30'da sigara içmek için, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden dışarı çıktı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine erkek arkadaşı polise haber verdi. O gün saat 14.30 sularında evden 2,5 kilometre ileride genç kızın cesedi bulundu. Kassel Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü belirtildi. Kassel polisi sözcüsü, yaptıkları incelemede genç kızın öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi. Bild Gazetesi de, Tanja Hollstein'ın sigara içmek için dışarı çıktığı gün hava sıcaklığının -12 derece olduğunu yazdı. Genç kızın alkol veya uyuşturucu alıp almadığı ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak

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