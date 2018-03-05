Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sigara parasıyla ülke ülke geziyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İbrahim Değerli 7 yıl önce eşinin de desteğiyle sigarayı bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Değerli sigaraya harcadığı paraları biriktirerek motosikletiyle gezme kararı aldı. Değerli bu şekilde 7 yılda 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Sigara parasıyla Türkiye’nin her yerini gezdiğini belirten İbrahim Değerli, motosikletiyle yaptığı son yolculuğunda Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a gittiğini söyledi. Değerli, bu sene de Balkan ülkelerine motosikletiyle giderek gezmeyi hedefliyor. Vatandaşlara da sigarayı bırakıp harcadıkları paraları hobilerine harcamaları konusunda tavsiyede bulunan Değerli “Yılda ortalama sigara parasıyla 4-5 bin TL’ye yakın para biriktiriyorum. O parayla da çoğu yeri gezebiliyorum” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Türk bayrağını Raco´ya diktiler

BİM 9 Mart'ta iPhone X'i çok ucuza satacak

BİM 9 Mart'ta iPhone X'i çok ucuza satacak

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

Dev pitonun karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

Dev pitonun karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA