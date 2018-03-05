Sigara parasıyla ülke ülke geziyor

Değerli sigaraya harcadığı paraları biriktirerek motosikletiyle gezme kararı aldı. Değerli bu şekilde 7 yılda 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Sigara parasıyla Türkiye’nin her yerini gezdiğini belirten İbrahim Değerli, motosikletiyle yaptığı son yolculuğunda Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a gittiğini söyledi. Değerli, bu sene de Balkan ülkelerine motosikletiyle giderek gezmeyi hedefliyor. Vatandaşlara da sigarayı bırakıp harcadıkları paraları hobilerine harcamaları konusunda tavsiyede bulunan Değerli “Yılda ortalama sigara parasıyla 4-5 bin TL’ye yakın para biriktiriyorum. O parayla da çoğu yeri gezebiliyorum” dedi.