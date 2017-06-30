Sigara zammı fiyatları ne kadar kaç para TL oldu 2017 Temmuz sigara zammı fiyatı

Sigara zammı ne kadar oldu Marlboro Parlıament Camel ne kadar 2017? Sigaraya belli aralıklarla zam yapılıyor. En son yılbaşında %10 oranında bir artışla zam yapılmıştı. Temmuz zammının nasıl olacağı ise belli oldu. Vatandaşlar 2 Temmuzdan itibaren sigaraları Temmuz zammı üzerinden alacaklar. Sigara tüketen vatandaşlar yeni ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Tüm sigara ücretlerinin güncel son fiyatlarını sizler için haberimiz içerisinde sizler için derledik. Ayrıca sigara zammı ile ilgili sosyal medya mesajları da haberimiz içerisinde sizlerle. Yılbaşında yapılan Zamlarla beraber sigara paketindeki bir sigara başına alınan vergi miktarı 7 kuruş artmıştı. Artış sonucu paket başına alınan vergi miktarı 6,5 lira olmuştu

Camel Sigara Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Camel Soft Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Camel Box (Kutu) Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Camel White Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Camel Green Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Uzun Parliament Fiyatı : 15,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Kısa Parliament Fiyatı : 15,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Parliament Slim Fiyatı : 15,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Parliament Aqua Fiyatı : 15,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Uzun Marlboro Fiyatı : 14,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Kısa Marlboro Fiyatı : 14,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Marlboro Blue Fiyatı : 13,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Marlboro Touch Blue Fiyatı : 13,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Marlboro Gray Fiyatı : 13,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Marlboro Aqua Fiyatı : 13,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Marlboro One Fiyatı : 13,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti Rosso Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti Azure Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti Tone Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti Mode Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti Mone Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti S-Mode Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Muratti S-One Fiyatı : 12,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Uzun Lark Fiyatı : 11,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Kısa Lark Fiyatı : 11,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Lark Mode Blue Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Lark Reserve Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Uzun Chesterfield Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Kısa Chesterfield Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Chesterfield Slim Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Chesterfield Click Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Chesterfield Blue Fiyatı : 10,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Chesterfield Gray Fiyatı : 10,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Chesterfield Mode Navy Fiyatı : 10,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Uzun L & M Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Kısa L & M Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

L & M Blue Line Fiyatı : 10,50 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

L & M Mode Red Fiyatı : 10,00 TL (2 temmuz 2017 zamlı fiyatı)

Winston Touch Fiyatı : 10,50 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Winston Sigara Fiyatı : 11,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Monte Carlo Sigara Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Monte Carlo Slender Fiyatı : 8,50 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

LD Sigara Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

LD Slender Sigara Fiyatı : 8,50 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Rothmans Gri Sigara Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Rothmans Slender Sigara Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Rothmans Slim Sigara Fiyatı : 9,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent Switch Sigara Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent Blue Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent Gray Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent White Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent Slim Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı : 10,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent N Range Black Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı : 12,00 TL (henüz zam yapılmadı ancak zam bekleniyor)