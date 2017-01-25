Sýðýnakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Alýnan bilgiye göre, sokaða çýkma yasaðýnýn sürdüðü Abdulkadir Paþa, Fýrat, Dicle, Yeniþehir, Zeynel Abidin ve Kýþla mahallelerinde PKK’lý teröristlerce yerleþtirilen el yapýmý patlayýcýlarýn imhasý ile saldýrýlar sonucu tahrip olan binalarýn yýkým çalýþmasý devam ediyor. Polis ekiplerince yapýlan çalýþmalarda Fýrat Mahallesi'nde yapýlan arama ve kazý çalýþmasýnda bir sýðýnak tespit edildi.

Oda gibi kullanýlan sýðýnakta roketatar, 15 roketatar mühimmatý, biksi ve 4 kalaþnikof silah, silahlara ait çok sayýda mühimmat ile yaþam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, sýðýnak ta tahrip edilerek imha edildi.