Sığınakta terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Aralık 2017 tarihinde ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-16 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkez Kayalısu köyü bölgesinde yapılan arazi aramasında, 5 metrekare genişliğinde ağız kısmı kapalı sığınak bulunmuştur. Sığınak içerisinde 1 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, 1 adet mat, 2 adet 3x2 metre ebatlarında halı, 40 adet kullanılmamış porselen tabak ve 25 adet kullanılmamış fincan ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.