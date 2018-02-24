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Sığınmacılar dramlarını sahnede anlatacak

Anadolu Ateşi, BM ve UNESCO ile ortaklaşa yürütülecek ‘Bereketli Hilal Projesi’ kapsamında sığınmacıların sesini dünyaya duyuracak.

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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Suriye’deki iç savaştan kaçan 3.5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin tutumunu ve göçe zorlanan sığınmacıların dramlarını ‘Bereketli Hilal Projesi’yle anlatacak. BM ve UNESCO ile ortaklaşa yürütülecek projede, kamplardan seçilen sığınmacılar, profesyonel dansçılarla sahneye çıkacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan “Sığınmacılar konusu çok önemli. İnsanları topraklarından sürgün ve göç ettirmek en büyük insanlık suçudur. Tarihte ve kutsal kitaplarda eskiden yeryüzü cenneti olarak bilinen coğrafyada, şu anda bir cehennem yaşanıyor” dedi.  

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Erdoğan şöyle devam etti: “Oradaki birçok halk büyük trajediler yaşıyor. Büyük katliamlar ve savaş sürüyor ama Türkiye bu anlamda dünyaya örnek oldu. Türkiye sığınmacılara kapılarını açarak gerçekten bir insanlık dersi verdi. Avrupa’da çelme takılan, etrafına dikenli teller çekilen insanları Türkiye bağrına bastı. Bundan güç alarak bu projeyi hazırladık.” Erdoğan, topluluk olarak Türkiye’deki gösterilerin yanı sıra 100’ün üzerinde ülkeye giderek, 45 milyonun üzerinde yabancı seyirciye ulaştıklarını ifade ederek “İstanbul’da dört okulumuz var. Ankara’da, Antalya’da okulumuz var. Çanakkale ve Bursa’da yeni okul açacağız. Bir ekol yaratabilmek için okullaşmak gerekiyor” dedi.

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