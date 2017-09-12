Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Bayram için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki güvenli bölgelere giden sığınmacıların 5 Eylül'den itibaren başlayan dönüşleri kapsamında 6 bin 180 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlandı.

Suriyelilerin bavul ve eşyaları, gümrük muhafazada görevli bomba imha köpeği "Trixi"in yardımıyla kontrol edilerek güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutulmaya devam edildi.

Sınırdaki güvenlik tedbirleri

İnsani yardım, yolcu giriş ve çıkışlarıyla yaralı geçişlerinin yoğun yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerine önem veriliyor.

Sınır kapısında polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlilerinin yanı sıra, parmak izi, yüz tanıma özellikli güvenlik kameraları, x-ray cihazları, narkotik ve bomba uzmanı köpekleri de giriş ve çıkışın yoğun olduğu bölgede güvenliği sağlıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı ve ara bölgeye kadar 113 güvenlik kamerasıyla 24 saat kayıt alınıyor.

Gümrük sahası içerisinde yer alan bölgede bulunan 13 yüz tanıma kamerası ise yolcu girişlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Sınır kapısından yasa dışı geçişleri önlemek adına uygulanan parmak izi yöntemiyle, daha önce ülkesine dönüşlerde kaydı tutulan ve Türkiye'ye geçiş yapan Suriyelilerin kontrolleri gerçekleştiriliyor.