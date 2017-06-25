ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzincan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda 2'si kadın, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, SİHA destekli Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu kapsamında Kemah kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağladı.

Operasyon kapsamında 2'si kadın, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetinde 4 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA