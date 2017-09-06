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SİHA teröristlere aman vermiyor

Teröristlerin sözcülüğünü üstlenen CHP'nin operasyonlarda kullanılmasını istemediği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracını "Böyle yöntem olmaz" sözleriyle eleştirmişti.

CHP'lilerin karşı çıktığı SİHA'lar ise terör örgütüne büyük kayıplar veriyor. SİHA'ların göreve başladığı iki aylık sürede 80 terörist öldürüldü.

SİHA'NIN BAŞARI GRAFİĞİ

İşte 2016 ve 2017'de SİHA'lar operasyon grafiği

  

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