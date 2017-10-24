Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Siirt merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i tutuklandı.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 17'si subay ve astsubay,1'i öğretmen, toplam 18 kişi tutuklandı. Bir çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi, 9 rütbeli asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 
Firari 2 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oğlunun yanına düşen yıldırımı görüntüledi

Oğlunun yanına düşen yıldırımı görüntüledi

94. yaş gününü uçaktan atlayarak kutladı

94. yaş gününü uçaktan atlayarak kutladı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA