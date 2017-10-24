Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Siirt merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 17'si subay ve astsubay,1'i öğretmen, toplam 18 kişi tutuklandı. Bir çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi, 9 rütbeli asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.