Siirt Valisi Ali Fuat Atik 12 PKK'lının öldürüldüğü operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte 16 Eylül'de PKK terör örgütüne karşı yürütülen ve büyük başarı elde edilen operasyonların gerçekleştirildiği Eruh İlçesi kırsalındaki bölgeye helikopterle gitti. Operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vali Atik ve beraberindekiler, buradaki askeri yetkililerden de son durum hakkında bilgi aldı.

Operasyonun gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği alanı gezen Vali Atik, "Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimize yönelik büyük bir eylem hazırlığı içinde bulunan teröristlerin, güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesi 12 kişilik grup, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir. Terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam ediliyor" dedi.

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Atik, Pervari ilçesi, Doğan köyü askeri üs bölgesine geçerek, yapımı devam eden Siirt- Pervari, Van- Şırnak güvenlik yolunu inceledi. Yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik'in Doğan köyü askeri üs bölgesi ve güvenlik yolu denetim ve incelemelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Vecip Mert ve Karayolları 9'uncu Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Aksu da eşlik etti.