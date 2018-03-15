Siirt'in Eruh ilçesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Adı yıllarca terör saldırılarıyla anılan Eruh'ta "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Cevher Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağı ile Botanik Park Şehitlik Anıtı'na kadar yürüyen yüzlerce vatandaş, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup, dua ettikleri şehitler anısına fidan dikti.

Eruh Belediye Başkan Vekili Dayanç, yaptığı açıklamada, Eruh halkının şehitlere sahip çıktığını söyledi.

"Toplumsal duyarlılık oluşturmak, milli bilinci canlı tutmak için şehitlerimize gereken saygıyı, hürmeti göstermek anlamında kaymakamlık ve belediye öncülüğünde bu hafta bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz." diyen Dayanç, vatansever Eruhluların bayrağına sahip çıktığını dile getirdi.

Dayanç, "Bu güzel tablo bize son derece mutluluk veriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum." dedi.