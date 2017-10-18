Siirt’te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Ekim’de Şirvan ilçesinde meydana gelen el yapımı patlayıcı olayı sonrasında olayı meydana getiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış Akın-14 adı verilen operasyon kapsamında 16 Ekim’de akşam saatlerinde Yedi Kardeşler ev Zimelan mevkiinde 3 kişilik bölücü terör örgütü grubu ile sıcak temas sağlanmış olup çıkan temasta 1 bölücü terör örgütü mensubu vurulmuş ve dere içerisine düştüğü görülmüştür. Bölgenin sarp kayalık olması ve bölücü terör örgütü mensubunun cesedinin dere içerisine düşmesi nedeniyle cesede ulaşılamamış olup, havanın aydınlanmasına müteakip yapılan temas aramasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet sırt çantası bulunmuştur. Bulunan çantalarda yapılan incelemede, 2 adet askeri kamuflajlı yağmurluk, bir adet radyo, 1 adet radyo anteni, bir adet kahverengi renkli soğuk iklim, 4 adet büyük pil (üzerinde siyah-gri renkli kablo bulunan)1 adet sinek ve kene kovucu sprey, 2 çift siyah renkli ve üzerinde çiçek deseni bulunan kadın patiği, bir adet kahverengi üzerinde çiçek deseni bulunan bere, bir adet kahverengi poşu, 10 kutu jilet, bir adet diş macunu, 2 adet kapaklı diş fırçası, 1,5 kilogram küp şeker, 500 gram çay, bir adet askeri kamuflajlı çanta yağmurluğu, 50 gram tütün ve kağıdı, 30 miligram plastik tüp içerisinde tentürdiyot benzeri sıvı madde, bir adet panço yağmurluk, bir adet telsiz frekans tablosu ele geçirilmiş olup ele geçirilen malzemeler Şirvan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır” denildi.