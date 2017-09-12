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Siirt'te 109 kişinin zehirlendiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'in Aktaş köyünde dün bir varilin açılmasıyla 93 kişinin zehirlendiği olay hakkında valilikten açıklama geldi. Açıklamada olayın klor gazından meydana geldiği, 2 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de arandığı belirtildi.

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