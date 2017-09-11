Siirt'te 40 kişi zehirlendi!
Siirt'e merkeze 15 kilometre mesafedeki Akbaş köyünde iddiaya göre kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi. Boşaltılan köy karantina altına alındı.
- İHA
Siirt'e merkeze 15 kilometre mesafedeki Akbaş köyünde iddiaya göre kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi. Boşaltılan köy karantina altına alındı.
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