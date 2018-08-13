Siirt'te 50 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt'in Baykan ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis'ten Diyarbakır'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Baykan ilçe girişinde şüphe üzerine durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 47'si Afganistan, 2'si Pakistan ve 1'i Irak uyruklu 50 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Göçmenleri taşıyan otobüsle ilgili de kanun gereğince idari para cezası uygulandı.
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