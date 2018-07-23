Siirt'te askeri araç devrildi: 4 askerimiz yaralı
Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz yaralandı.
- AA
Merkez Kavaközü köyü yakınlarında askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle köprüden dereye devrildi.
Kazada yaralanan 4 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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