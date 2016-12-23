Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki bazý bölgelerin "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiði bildirildi.

Valilikten yapýlan açýklamada, Eruh ilçesi Akmeþe Çaçi Daðlarý ve Pervari ilçesi kýrsalýndaki bölgelerin 25 Aralýk-8 Ocak tarihleri arasýnda "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiði belirtildi.

Vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, mevcut huzur ve güven ortamýnýn devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldýrýdan korunmasý maksadýyla, bölgesinde emniyet ve asayiþ temin etmek amacýyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alýndýðý vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliðinin saðlanmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi ve baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý amacýyla bahse konu bölgelere gidebileceði deðerlendirilen vatandaþlarýn, mezkur bölgelerdeki yasa dýþý unsurlardan ve bunlara yönelik alýnacak tedbirlerden zarar görmemeleri açýsýndan 25 Aralýk 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasýnda 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn, can ve mal güvenliði açýsýndan bu alanlara girmesi yasaklanmýþtýr."