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Veysel Karani Belediyesine kayyum atandý

Siirt’in Veysel Karani Belde Belediyesine kayyum olarak Ýlçe Kaymakamý Mehmet Kocabey atandý.

  • ÝHA
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Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen terör soruþturmasý kapsamýnda geçen hafta Baykan Belediyesine ve Veysel Karani Belde Belediyesine operasyon düzenlenmiþti. Operasyonda gözaltýna alýnan Veysel Karani Belediye Baþkaný Enes Cengiz sevk edildiði adli makamlar tarafýndan "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmýþtý. Tutuklanan Cengiz'in yerine Siirt Valiliði tarafýndan Ýlçe Kaymakamý Mehmet Kocabey kayyum olarak görevlendirildi.

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