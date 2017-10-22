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Siirt'te bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şeyh Ömer Dağı mevkisinde bir grup terörist bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri, güvenlik korucuları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.
 
Bölgede tespit edilen bir teröristin Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklmada, arama faaliyetlerinde 2 el bombası, kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, gündüz görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği belirtildi.
 
Açıklamada, bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonun aralıksız sürdüğü kaydedildi.
 

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