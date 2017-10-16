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Siirt'te polise saldırı girişimi: 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi

Siirt'te, karayolu üzerindeki uygulama noktasında sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten polise ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Valilik, öldürülen teröristin, PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

  • DHA
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Siirt merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Pervari, Şirvan ile Tillo ilçelerini birbirine bağlayan Siirt-Tillo karayolundaki uygulama noktasında görevli polisler, siyah bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araçtan polise ateş açılınca, çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öldürülen teröristin, PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Çatışmadan sonra bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edilirken, aracın bomba yüklü olma ihtimaline karşı zırhlı bir kepçe de olay yerine getirildi. Polisin bölgedeki çalışması ve bomba imha uzmanlarının kamyonet üzerinde incelemesi sürüyor.

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