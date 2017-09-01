Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt'te bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
 
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden dünkü "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi paylaşıldı.
 
Buna göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, Siirt'in Pervari ilçesinde 3 adet, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir adet ve Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
 
Siirt'in Baykan ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve irtibatta olduğu 4 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
 
Öte yandan günlük faaliyetler kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 355 şahıs yakalandı.
 
Irak sınırında 18 bin 500 paket sigara ele geçirilirken, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi, 14 binek hayvan ve 46 litre akaryakıtla gözaltına alındı.
 
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 62, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 119 kişi yakalandı. Bu müdahale sonucu 100 gram uyuşturucuya da el konuldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA