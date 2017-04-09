Siirt'te buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü
Siirt'in Şirvan ilçesinde kardeşiyle buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü.
- AA
İlçeye bağlı Yarımtepe köyü kırsalında patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Kadir Açıkca, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şirvan'da dün Muhammed Açıkca (13) ve Kadir Açıkca (11) Yarımtepe köyü kırsalında arazide buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana gelmişti. Yaralanan kardeşlerden Muhammed Açıkca hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
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