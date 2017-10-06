Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir askerimiz ağır yaralandı Siirt'in Eruh İlçesine bağlı Çırav Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.