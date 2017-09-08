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Siirt’te düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 türü patlayıcı ele geçirildi

Siirt’in Baykan ilçesinde yakalanan teröristin yer göstermesi sonucu bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos’ta, Baykan ilçesinde Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtildi. Açıklamada, yakalanan teröristin yer göstermesi neticesinde bugün 10.00 sıralarında, Gümüşkaş köyü sınırları içerisinde bulunan Kermenk Dere mevkisinde arazi taraması yapıldığı kaydedilerek, dere yatağında toprağa gömülü vaziyette, düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 türü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50 metrelik kablonun ele geçirildiği bildirildi.
 
 Açıklamada, bulunan patlayıcı maddelerin Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

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