Siirt'te FETÖ'den 2 kişi tutuklandı
Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- İHA
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Müdürlüğü ayağına yönelik düzenlenen operasyonda Siirt'te yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen bir öğretmen ve bir ev hanımının tutuklandığı, 3 öğretmen hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere toplam 4 öğretmenin de serbest bırakıldığı bildirildi.
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