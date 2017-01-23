Siirt'te FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Müdürlüğü ayağına yönelik düzenlenen operasyonda Siirt'te yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen bir öğretmen ve bir ev hanımının tutuklandığı, 3 öğretmen hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere toplam 4 öğretmenin de serbest bırakıldığı bildirildi.