Siirt'te görev yapan asker silahını temizlerken kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Gökçetaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, vatani görevini yaptığı Siirt'te silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır şekilde yaralandı. Ciddi şekilde yaralanan Mehmet Avcı, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Mehmet Avcı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.