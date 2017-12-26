Siirt'te görev yapan asker silahını temizlerken kendini vurdu
Siirt'te vatani görevini yapan Giresun nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurdu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Gökçetaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, vatani görevini yaptığı Siirt'te silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır şekilde yaralandı. Ciddi şekilde yaralanan Mehmet Avcı, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Mehmet Avcı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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