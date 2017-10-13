Siirt'te hayvan yüklü kamyon devrildi: Çok sayıda koyun telef oldu
Siirt'te yayladan dönen hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, çok sayıda koyun telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, yayladan dönen hayvanları taşıyan Abdulkadir Eren yönetimindeki 56 AY 466 plakalı kamyon, Siirt-Eruh karayolu 5. kilometresinde virajı alamayarak yan yattı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eren, 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hayvan sahibi Abdurrahman Özbey, kazanın, Bitlis'in Güroymak bölgesindeki yayladan köye dönüş yaparken Eruh karayolunda yaşandığını, virajı alamayarak kaza geçiren araçta bulunan 350 koyundan yaklaşık 100 tanesinin sağ olarak kurtarıldığını aktardı. Olay yerine gelen Özbey'in yakınları karanlıkta kaybolmaması için sağ kalan koyunları güvenli alana götürdü.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı.
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