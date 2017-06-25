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Siirt'te koyun otlatılması kavgası: 3 ölü

Siirt'in Şirvan ilçesinde koyun otlatılması konusunda sorun yaşayan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesi Durankaya ile Taşyaka köyü arasında koyun otlatılması konusunda anlaşamayan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda yaralanan amca çocukları Zeyidin, Ahmet ve Yunus Cengiz yaşamını yitirirken, Akif, Abdulhekim, Cemal, Abdulselam, Sadık, Cesim ve Nevzat Cengiz yaralandı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Siirt ve Şirvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralılar ise Siirt ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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