Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 kişi göz altına alındı
Siirt’te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü mensuplarını Siirt’e geldiklerinde barındırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
TAHKİKATLAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, 2 Şubat’ta yapılan operasyonda 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, şüpheli şahısların adli tahkikatlarının devam ettiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.