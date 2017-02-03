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Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 kişi göz altına alındı

Siirt’te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü mensuplarını Siirt’e geldiklerinde barındırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

TAHKİKATLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 2 Şubat’ta yapılan operasyonda 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, şüpheli şahısların adli tahkikatlarının devam ettiği kaydedildi.

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