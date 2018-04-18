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Siirt'te PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele geçirildi.

- Mayın arama köpeği kaybedildi

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Hüner'in patlayıcıyı tespit etmesiyle güvenlik güçlerinin hayatını kurtarmış olduğu belirtildi.

Önceki gün, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirilmişti. İHA tarafından bölgede tespit edilen 7 terörist, F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

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