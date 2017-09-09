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Siirt'te PKK'lı teröristler iş adamı Mehmet Salih Arslan'ı şehit etti

Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

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