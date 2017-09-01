Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı zırhlı araca zarar verdi

Siirt Pervari'de askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı araçta hasar oluştu

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan Askeri Üs Bölgesi'nde mayın araması için görevlendirilen piyade timini taşıyan kirpi tipi askeri zırhlı aracının geçişi sırasında, teröristler yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hafif hasar meydana geldi.

EL YAPIMI PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Doğan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapımı devam eden Van-Şırnak karayolundaki çalışmaların güvenliğinin sağlanması için Gezer Tepe mevkisinde görevlendirilen güvenlik korucusu timi uzaktan kumandalı pil düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcıyı imha etmek üzere bölgeye gelen uzman ekip, aynı yerde yaptığı taramada uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı daha belirledi.

Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

3 gün üst üste et tüketirseniz...

3 gün üst üste et tüketirseniz...

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA