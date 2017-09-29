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Siirt'te tahliye edilen 7 FETÖ sanığı yeniden tutuklandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının görüldüğü 8 Eylül'deki duruşmada tahliye edilen 19 sanıktan 7'si savcılığın itirazı üzerine mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

  • İHA
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15 Temmuz darbe girişiminde Siirt Valiliğini kuşatmaya gittiği gerekçesiyle 93'ü tutuklu 320 askerin yargılandığı 8 Eylül'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların ifadelerinin ardından 19 askerin adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verilmişti. Savcılık "delilerin karartılma ihtimali ve sanıkların kaçma şüphesi" olduğu gerekçesiyle itirazda bulununca bir üst mahkeme, 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkardı. 7 sanık yeniden tutuklandı.

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