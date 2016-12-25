Siirt'te terör operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı
Siirt'in Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgüt PKK'nın deşifresi ve engellenmesine yönelik Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 kişi gözaltına alındı.
Eruh ilçesinde gözaltına alınan 6 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle Eruh Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 kişiden 5'i "terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık ve terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın üst mahkemeye itirazının ardından M.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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