Siirt'te terör operasyonu düzenlendi
Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 4 sığınakta 10 kilogram patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
- AA
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı terörsitlerin kullandığı 4 sığınak ortaya çıkarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerince Yassıdağ (Çırav) bölgesinde 4 Ekim'de başlatılan "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Gözen-01 Operasyonu" sürüyor.
Operasyon kapsamında arazi arama ve tarama çalışmalarında tespit edilen 4 sığınakta 30 elektrikli fünye, 10 kilogram TNT, 8 el yapımı patlayıcı ile telsiz düzeneği, 10 pil, güneş paneli ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Patlayıcı ve yaşam malzemeleri sığınaklarla imha edildi.
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