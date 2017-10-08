Siirt'te terör operasyonu düzenlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı terörsitlerin kullandığı 4 sığınak ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerince Yassıdağ (Çırav) bölgesinde 4 Ekim'de başlatılan "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Gözen-01 Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında arazi arama ve tarama çalışmalarında tespit edilen 4 sığınakta 30 elektrikli fünye, 10 kilogram TNT, 8 el yapımı patlayıcı ile telsiz düzeneği, 10 pil, güneş paneli ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Patlayıcı ve yaşam malzemeleri sığınaklarla imha edildi.