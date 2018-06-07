Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan operasyonunda teröristlerle sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı.



Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyon sürüyor.