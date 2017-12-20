Siirt’te teröristlerce kazılmış tüneller bulundu
Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarınca eylem yapmak amacıyla kazıldığı belirlenen tüneller bulundu.
- İHA
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı çalışmalar neticesi faaliyetleri durma noktasına gelen örgüt tarafından, yeni atılımlar yaparak dağılan örgüt tabanına moral vermek adına eylem planladıkları bilgisi alındı. 19 Aralık 2017'de yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında alınan ifadelerde örgütün tünel kazmak suretiyle yeni eylemler hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Siirt merkez Conkbayır ve Dumlupınar mahallelerinde yapılan aramalarda tüneller bulunmuştur. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.
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