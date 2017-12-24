Alınan bilgiye göre, Güres Caddesi'nde iki uzman çavuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 29 yaşındaki H.N. silahla ağır yaralandı.

Yaralı H.N, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, kavgaya karışan diğer askerin emniyete teslim olduğu belirtildi.

Uzman çavuşların, İl Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı olayıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Güres Caddesinde, Hanefi N. adlı uzman çavuşun silahla yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.