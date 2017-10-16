Siirt’te yol kontrol noktasında çatışma

Siirt Tillo karayolundaki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen bir terörist etkisiz hale getirildi. Yanındaki terörist de yaralı olarak ele geçirildi.
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