'Maganda kurşunu' yüksek gerilim hattını kopardı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde silahların ateşlenmesi sonucu kopan yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üzerine düştü. Yaralananların olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.
- AA
Siirt'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü; 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.
Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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