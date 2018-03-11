Siirt'te yurt binasında yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 17.00 sularında Bahçelievler Mahallesi eski Devlet Hastane Caddesi’nde özel bir kız yurdu binasında çıktı. Dumanları fark eden görevliler kısa sürede yurt binasındaki öğrencileri sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarırken, olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangının unutulan ütüden çıktığı tahmin edildi. Yurt binasında maddi hasar meydana geldi.