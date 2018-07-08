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Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Siirt'te, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kurtalan yolu üzeri Siirt-Eruh kavşağında Fatih Erdem İnce yönetimindeki 46 HG 667, Yunus Emre Dirikolu yönetimindeki 56 AAB 546 ve Fatih Akkoyun yönetiminde 56 AZ 400 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, sürücüler İnce (32) ve Dirikolu (20) ile araçlarda bulunan Humeyra (19), Ümran (22), Fatma Sena (5) ve Zeynep Ela İnce (1) ile Fatmanur Ören (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Bu arada yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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