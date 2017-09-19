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Siirt'teki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Akmeşe kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 18 Eylül'de gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde mağara ve sığınaklar tespit edildi.

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 7 mühimmatı, 2 tabanca, 35 el bombası, 25 uçaksavar fişeği, 6 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 3 muhtelif kamera, silah dürbünü, termal kamera, güneş paneli, mesafe ölçer, 100 metre kablo ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve örgütsel doküman bulundu.

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