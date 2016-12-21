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Siirt'teki terör operasyonunda 20 gözaltý

Siirt'in Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 20 kiþi gözaltýna alýndý.

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Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde, Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince, terör örgüt PKK/KCK'nýn deþifresi ve engellenmesine yönelik Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde eþ zamanlý operasyon düzenlendi.

Operasyonda bazý ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramada 20 kiþi gözaltýna alýndý.

Zanlýlarýn jandarmadaki iþlemleri sürüyor.

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