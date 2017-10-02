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15 Temmuz'da 'silah kullanın' emri terörist Gülen’den gelmiş

İstanbul’da ifade veren FETÖ üyesi tanık: 15 Temmuz’da Gülen’in talimatıyla görev yerimize gidip gerekirse de silah kullanmamıza dair mesaj attılar.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 13'ü tutuklu 40 şüpheli hakkında dava açıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün yapısına ilişkin yeni bilgiler de bulunuyor. FETÖ yapılanmasının 'Birim' adı verilen bir hiyerarşisi daha olduğu, bu yapılanmada 'okulcu' sıfatıyla tanınan müdür yardımcılarının 'müdür'lere bağlı olduğu, 'geziciler' denilen grubun ise müdürden aldıkları bilgileri direkt Fetullah Gülen'e ilettiği tespit edildi.
 
TWİTTER AMBLEMLİ PROGRAM
 
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nda 'okulcu' sıfatıyla bulunan Maksut kod adlı tanığın ifadesi ise, darbe talimatının doğrudan Fetullah Gülen'den geldiğini ortaya çıkarttı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nda görevli Maksut kod adlı D.K., ByLock isimli programı müdürünün talimatıyla indirdiğini, 2014 yılı ekim ayında güvenlik sorunları nedeniyle ByLock'un telefonlardan silinme talimatı verildiğini aktardı. Tanık, "Hatta ByLock'u silmeyenlerin hain olacağı söyleniyordu. 'Shu' isimli programı kullanmaya başladık. Bir müddet sonra bu programın da kullanılmamasına karar verilerek, 'Twitter' amblemli bir başka sosyal hesap yükledik" dedi. 'Geziciler' tarafından yönetilen, sadece müdür yardımcılarının bulunduğu bir grubun olduğunu beyan eden D.K., 15 Temmuz gecesi, Twitter simgeli programdan saat 20.00 sularında gelen mesajda, "Fetullah Gülen'in talimatıyla herkesin silahlarıyla birlikte görev yerine gitmesi, komutan ve ya diğer rütbelerden askerlerin karşı çıkması halinde silah kullanmaktan çekinilmemesi" şeklinde talimat geldiğini anlattı. (Sabah)

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