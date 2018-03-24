Silah satarak terör örgütü PKK’ya finans sağlayan 2 kişi gözaltına alındı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mart 2018 tarihinde Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi’nde PKK/KCK terör örgütü adına uzun namlulu silah satılarak, örgüte finans sağlandığı şüphesiyle operasyon düzenlediği belirtildi. 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Söz konusu şahısların evlerinde ve bu evlerin eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve 1 hücum yeleği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmekte olup, icra edilecek müteakip operasyonlarla birlikte; bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” denildi.