Silahla kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı karşısında bulunan bir kıraathanede oturan Recep A. (57) henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kendini yaraladı. Silahın ateş alması sonucu önce elinden daha sonra da bacağından yaralanan Recep A. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Recep A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)