Silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı. Ağabeyinin vurulduğunu gören kardeşi gözyaşlarına boğuldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta saat 18.35'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan ve misket diye tabir edilen 5 saçmanın alnına ve kafasına isabet etmesi sonucu ağır aralanan Ufuk Altuntaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Doktorlar ailesine Ufuk Altuntaş'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini haber verdiler. Ağabeyini vuran kişilerin motosikletle kaçtığını gördüğünü söyleyen Umut Altuntaş (24), hastanede gözyaşı döküp ağladı. Umut Altuntaş ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından götürüldü.





Polis olay yerinden motosikletle kaçan silahlı saldırganların kimlik tespitine ve yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.