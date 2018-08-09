Şile açıklarında can salındaki iki kişi kurtarıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Şile açıklarında denizde can salındaki iki kişinin, deniz karakol uçağı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait teknenin koordineli çalışması sonucu kurtarıldıkları duyuruldu. Açıklamanın altında, uçaktan çekilen kurtarma görüntüleri de paylaşıldı
- DHA
TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:
Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev uçuşu icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir deniz karakol uçağı tarafından, 09 Ağustos 2018 tarihinde Şile açıklarında, can salında tespit edilen iki kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak kurtarılması sağlanmıştır.
Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev uçuşu icra eden Deniz Kuvvetleri K.lığına ait bir deniz karakol uçağı tarafından 09 Ağustos 2018 tarihinde Şile açıklarında can salında tespit edilen iki kişinin Kıyı Emniyeti Genel Md.lüğü ile koordineli olarak kurtarılması sağlanmıştır. pic.twitter.com/67SqmPlEwc— TSK (@TSKGnkur) 9 Ağustos 2018
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